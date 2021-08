Yokohama (SID) - Die ehemalige FIFA-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb kommt im olympischen Finale zwischen Schweden und Kanada am Freitag (21.00 Ortszeit/14.00 Uhr MESZ) in Yokohama als Video-Assistentin zum Einsatz. Für die 42-Jährige ist es der zweite Einsatz bei einem Endspiel bei den Sommerspielen. In London 2012 pfiff sie das Finale zwischen den USA und Japan (2:1).