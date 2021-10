Köln (SID) - Mit einem Stipendiumprogramm will die Sportstiftung NRW Nachwuchsathletinnen und Nachwuchsathleten auf dem Weg zu den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris unterstützen. Nutznießer des neuen Förderprogramms der Sportstiftung in Zusammenarbeit mit WestLotto sind Badmintonspielerin Ann-Kathrin Spöri, Wasserballer Mark Gansen und Para-Reiterin Gianna Regenbrecht. Dem Trio aus dem Nachwuchsbundeskader soll damit der Spagat zwischen Studium und Leistungssport erleichtert werden.

"In vielen Sportarten erreichen die Athleten während der Studienzeit ihr höchstes Leistungsniveau. Parallel werden jedoch die Weichen für das spätere Berufsleben und die Zeit nach dem Leistungssport gestellt", betont Ingo Wolf, Vorstandsvorsitzender der Sportstiftung NRW.

Die Stipendiaten erhalten monatlich 300 Euro über zwei Semester. Jeweils zur Hälfte wird das Stipendium von Förderpartnern und dem Bund finanziert. BAföG kann zusätzlich bezogen werden.

Gianna Regenbrecht (27) freut sich über "ordentlich Rückenwind" durch ihr Stipendium und "die Sicherheit, meine duale Karriere weiterführen zu können". Jugend-Nationalspieler Mark Gansen (20) findet: "Das Stipendium motiviert und würdigt unseren Leistungswillen." Ann-Kathrin Spöri (20) ergänzt: "Es ist berührend zu wissen, dass es jemanden gibt, der an dich glaubt."