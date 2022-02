Peking (SID) - Slalom-Ass Linus Straßer will sich beim olympischen Riesenslalom für höhere Aufgaben einfahren. Es sei sein "Plan", als dritter DSV-Athlet neben Alexander Schmid und Julian Rauchfuss am Sonntag (10.15/13.45 OZ, 3.15/6.45 MEZ) an den Start zu gehen, sagte er.

"Schaden kann's nicht", meinte der Münchner mit Blick auf das Rennen in seiner Spezialdisziplin am Mittwoch. Dort gilt Straßer spätestens seit seinem Sieg bei der Olympia-Generalprobe in Schladming als Medaillenanwärter.

Außerdem habe er im "Riesen" das Team-Event am kommenden Samstag "im Hinterkopf", ergänzte der 29-Jährige, "dass man auf dem Schnee mit dem Riesenslalom-Ski schon mal gefahren ist".

Denn dieser sei "sehr speziell, es ist keine Piste gleich und ändert sich von Tag zu Tag", hat er in seinen bislang drei Trainingstagen in Yanqing gelernt.