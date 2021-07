Tokio (SID) - Südafrikas Auswahl-Trainer David Notoane beklagt vor dem Start des olympischen Fußballturniers die erschwerte Vorbereitung in der Corona-Isolation, sieht Gesundheitsrisiken für seine Spieler in der Hitze von Tokio - und zieht sogar Vergleiche zum dramatischen Kollaps des Dänen Christian Eriksen. "Wir haben gesehen, was bei der EM passiert ist", sagte Notoane am Dienstag: "Man kann nur hoffen, dass wir, nachdem die Spieler seit der Ankunft so lange inaktiv waren, hier nicht etwas Ähnliches sehen."

Südafrika soll am Donnerstag gegen Japan ins Fußballturnier einsteigen, Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit sorgen für schwierige Bedingungen. "Vielleicht haben wir uns nicht so sehr akklimatisiert, wie wir das gerne getan hätten", sagte Notoane.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte nach den drei Coronafällen in der südafrikanischen Fußball-Delegation 21 weitere Mitglieder aus der Mannschaft und dem Stab als "enge Kontakte" ausgemacht. Diese befinden sich in einer aufgeweichten Form der Isolation und dürfen allenfalls separat trainieren.

Sie dürfen allerdings weiterhin an Wettbewerben teilnehmen, wenn sie "sechs Stunden vorher" negativ getestet wurden. Das stellte der britische Arzt Brian McCloskey, Leiter des Expertengremiums, bereits am Montag klar. Für Notoane eine gute Nachricht: "Der Worst-Case wäre der Ausschluss vom Turnier gewesen, oder dass wir nicht genügend Spieler für die Teilnahme gehabt hätten."