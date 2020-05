Köln (SID) - Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat die Kampagne "Support Your Sport" ins Leben gerufen. Mit der Aktion will der DOSB deutsche Sportvereine in der Coronakrise unterstützen, wie der Verband mitteilte. "Wir alle müssen gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die einzigartige Vielfalt von Sportdeutschland mit unseren 90.000 wertvollen Vereinen erhalten bleibt", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann.

Sportstars wie der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker, Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann oder der ehemalige Handball-Nationalspieler Stefan Kretzschmar werben mit ihrem Gesicht für die Kampagne. Im Zuge der Aktion werden Spenden gesammelt und darauf aufmerksam gemacht, durch eine Mitgliedschaft lokale Vereine zu unterstützen.

"Alle Mitglieder in unseren Sportvereinen, die über lange Zeit die beeindruckenden Vorteile des Sporttreibens im Verein erfahren haben, sollten jetzt solidarisch handeln und Hilfe und Unterstützung zurückgeben", sagte die DOSB-Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker.

Zuletzt hatte Hörmann im Deutschlandfunk gefordert, die finanziellen Sorgen der Vereine ernst zunehmen: "Sonst sieht es an vielen Stellen zappenduster aus. Die Stunde der Wahrheit ist näher, als es manchem im Moment bewusst ist."