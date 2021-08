Köln (SID) - Jon Cooper, zweifacher NHL-Meistertrainer des amtierenden Champions Tampa Bay Lightning, wird das kanadische Eishockey-Team bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. Februar bis 20. Februar 2022) betreuen. Das teilte der kanadische Eishockey-Verband am Montag mit. Die Berufung ist aber noch an das Einverständnis der nordamerikanischen Profiliga NHL geknüpft, die sich mit den Olympia-Offiziellen im Austausch befindet. Momentan ist eine Olympia-Unterbrechung im Spielplan der Liga vorgesehen.

Kanada strebt das dritte Eishockey-Gold der letzten vier Winterspiele an. "Es ist eine Ehre, nächstes Jahr in Peking das kanadische Olympiateam der Männer anführen zu dürfen", sagte Cooper.