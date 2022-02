Peking (SID) - Die deutschen Rodlerinnen haben zum Auftakt des Olympia-Wettkampfs ihre Favoritenrolle eindrucksvoll bestätigt, an der Spitze deutet sich vor dem zweiten Lauf am Montagnachmittag deutscher Zeit (14.30 Uhr MEZ/21.30 Uhr OZ) das erwartete Duell zwischen Julia Taubitz (Oberwiesenthal) und Natalie Geisenberger (Miesbach) an.

Weltmeisterin Taubitz stellte im ersten Durchgang im Yanqing Sliding Centre einen Bahnrekord auf und führt mit 57 Tausendsteln vor der viermaligen Olympiasiegerin Geisenberger. Debütantin Anna Berreiter (Berchtesgaden/+0,180 Sekunden) lauert als Vierte zudem mindestens auf Bronze.

Während Mitfavoritin Madeleine Egle (+0,997) aus Österreich in der Ausfahrt der tückischen Kurve 13 wie zahlreiche Konkurrentinnen stürzte und nur noch geringe Chancen auf eine Medaille hat, meisterten die deutschen Rodlerinnen die Stelle ohne Probleme.

Taubitz konterte mit ihrem Bahnrekord den Lauf Geisenbergers, die als erste Starterin zunächst eine Bestzeit für die neu errichtete Bahn in China aufgestellt hatte. Den dritten Platz belegt die Österreicherin Lisa Schulte (+0,178 Sekunden).

Im Training hatte Rekordweltmeisterin Geisenberger fünf von sechs Durchgängen gewonnen, einzig bei einem Sturz in Kurve 13 im fünften Übungslauf war Taubitz schneller gewesen. Wie Taubitz zeigte die 34-Jährige, die nach der Geburt ihres Sohnes Leo 2020 erstmals als Mutter am Olympia-Start ist, eine Fahrt ohne sichtbare Fehler.

Nach den letzten beiden Läufen des Wettkampfs werden am Dienstag (ab 12.50 Uhr MEZ/19.50 Uhr OZ) die Medaillen vergeben.