Köln (SID) - Zweites Spiel, zweite Niederlage: Die Basketball-Superstars des Teams USA sind wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) noch weit von ihrer Bestform entfernt. Nach dem 87:90 gegen Nigeria unterlag das Team von Trainer Gregg Popovich in Las Vegas Australien 83:91.

Seit 1992, also seit Profis für die USA spielberechtigt sind, war es im 58. Testspiel erst die vierte Niederlage für den Rekord-Olympiasieger, dem wegen der parallel laufenden Finalserie in der Profiliga NBA noch drei Spieler fehlen.

Nigeria und Australien sind bei den Sommerspielen Gruppengegner der deutschen Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl. Das DBB-Team, das in letzter Sekunde beim Qualifikationsturnier in Split das Olympiaticket löste, bestreitet sein erstes Spiel in Tokio am 25. Juli (6.40 Uhr MESZ) gegen Italien.