Tokio (SID) - Dominik Koepfer aus Furtwangen ist beim olympischen Tennisturnier in Tokio im Achtelfinale ausgeschieden. Der Weltranglisten-59. unterlag dem Spanier Pablo Carreno Busta 6:7 (7:9), 3:6 und vergab dabei vor allem im ersten Satz gute Chancen. Vor der Partie gegen den Halbfinalisten der US Open 2020 waren Koepfer (27) bei seinem Olympia-Debüt zwei Siege gelungen.

Von den vier deutschen Einzelspielern ist nur Alexander Zverev noch im Rennen. Der Mitfavorit trifft am Nachmittag (Ortszeit) in seinem Achtelfinale auf Nikolos Bassilaschwili aus Georgien. Auch im Doppel hat Zverev mit Jan-Lennard Struff noch eine Medaillenchance. Das Duo aus Hamburg und Warstein bekommt es am Mittwoch mit Austin Krajicek/Tennys Sandgren (USA) zu tun.

Koepfer ließ bei schwül-heißen Bedingungen im Ariake Tennis Park im Tiebreak des ersten Durchgangs einen Satzball liegen. Im zweiten Satz gab der Linkshänder zweimal seinen Aufschlag ab und musste sich nach fast zwei Stunden Spielzeit dem an Position sechs gesetzten Carreno Busta geschlagen geben.