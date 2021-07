Tokio (SID) - Dimitrij Ovtcharov steht zum vierten Mal in Folge im Achtelfinale des olympischen Tischtennis-Turniers. Der Bronzemedaillengewinner von London 2012 startete in Tokio mit einem 4:0 (13:11, 11:3, 13:11, 11:4) gegen den Russen Kirill Skatschkow und folgte Altmeister Timo Boll in die Runde der letzten 16.

Ovtcharov bewies bei seinem Auftaktsieg Comeback-Qualitäten: Im ersten Durchgang wehrte der 32-Jährige vier Satzbälle ab, im dritten weitere zwei. Nach 35 Minuten verwandelte er seinen ersten Matchball.

Für Boll (Düsseldorf) und Ovtcharov (Hameln/Orenburg) geht es noch am Dienstag weiter: Europameister Boll trifft ab 9.30 Uhr MESZ auf den Südkoreaner Jung Yang-sik, Ovtcharov spielt frühestens um 13.30 Uhr gegen Koki Niwa (Japan) oder Wang Yang (Slowakei). Bei den Frauen greift zudem Han Ying (Düsseldorf/Tarnobrzeg) ins Geschehen ein.