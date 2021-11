Peking (SID) - Drei Monate vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Peking hat ein Unfall auf der neuen Rodelbahn die internationale Trainingswoche überschattet. Der Pole Mateusz Sochowicz (25) wurde dabei verletzt und erlitt mindestens eine Fraktur des Schienbeins. Das bestätigten der Weltverband FIL und der nationale Verband PZSSan am Montag.

Sochowicz, Teilnehmer der Winterspiele 2018 in Pyeongchang, wurde für nähere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach SID-Informationen war der Unfall offenbar die Folge eines Missverständnisses: Sochowicz nahm seinen Trainingslauf vom etwas niedriger gelegenen Frauenstart in Angriff. Nach zwei Kurven läuft die Eisbahn mit dem Männerstart zusammen, hier versperrte aber eine Art Weiche den Weg. Diese hätte bei einer Fahrt vom Frauenstart geöffnet sein müssen.

Im eigens für die Winterspiele (4. bis 20. Februar) neu erbauten Yanqing Sliding Center finden derzeit ausgiebige Trainingsläufe statt, auch die deutschen Rodler um Natalie Geisenberger und Felix Loch sind vor Ort. Am 20./21. November wird dort auch die neue Weltcup-Saison eröffnet.