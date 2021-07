Tokio (SID) - NBA-Profi Zach LaVine hat das Corona-Protokoll verlassen und steht den Basketballern der USA bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) zur Verfügung. Der Guard von den Chicago Bulls war Anfang der Woche nicht mit dem Team nach Japan gereist und soll dort nun am Donnerstagnachmittag als Nachzügler eintreffen. Das teilte der US-Basketballverband am Mittwoch mit.

Ob der 26-Jährige selbst positiv getestet wurde oder nur Kontaktperson war, gaben die Amerikaner nicht bekannt. LaVine hatte alle Vorbereitungsspiele in Las Vegas bestritten.

Bereits zuvor war Bradley Beal (Washington Wizards) in das Corona-Protokoll aufgenommen worden. Er wird bei den Sommerspielen ebenso fehlen wie Kevin Love (Cleveland Cavaliers/Wadenverletzung). Als Ersatz wurden JaVale McGee (Denver Nuggets) und Keldon Johnson (San Antonio Spurs) berufen.