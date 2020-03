Köln (SID) - Fast drei Viertel der 300 US-Athleten, die an einer Umfrage des Olympischen und Paralympischen Komitees der USA USOPC teilgenommen haben, sprechen sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie eindeutig für eine Verlegung der Olympischen Sommerspiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) aus. Das berichtete die Zeitung USA Today am Sonntag.

Insgesamt befürworteten demnach 70 Prozent der Athleten eine Verschiebung. 23 Prozent sagten, dass es von den Folgen eines solchen Schrittes abhängen würde. Fast ein Viertel wünsche sich eine Entscheidung spätestens am 15. April, 18 Prozent hätten gar einen sofortigen Entschluss bevorzugt.

Der Abstimmung waren Aufrufe zur Verschiebung der Spiele durch den US-Schwimmverband und den US-Leichtathletikverband vorhergegangen, die einen großen Teil der Delegation der Vereinigten Staaten in Tokio ausmachen würden.

Die USOPC-Vorstandsvorsitzende Susanne Lyons hatte am Freitag ihr Vertrauen in das Internationale Olympische Komitee (IOC), das an einer Austragung zum angesetzten Termin festhält, bekräftigt.