Tokio (SID) - In Venezuela könnten die TV-Bildschirme während der Olympischen Spiele in Tokio schwarz bleiben. Wie Nicolas Maduro, Präsident des gebeutelten südamerikanischen Landes, in einer Fernsehansprache berichtete, ist die letzte Rate der Zahlung für die Übertragungsrechte aufgrund der US-Sanktionen nicht an die Vermarkter gegangen.

"Venezuela hat die Übertragungsrechte für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio bezahlt, nun hindert die finanzielle Verfolgung der Banken das Organisationskomitee daran, das Geld einzuziehen", sagte Maduro im Staatsfernsehen.

Der venezolanische Sportminister Mervin Maldonado bemühe sich von Tokio aus um die Freigabe der Gelder, damit die Venezolaner kostenlos daheim die Wettkämpfe verfolgen können.

Die venezolanische Regierung hatte über das Staatsfernsehen TVES für 2,5 Millionen Dollar Teilrechte an den Sommerspielen erworben. Dem Land, das in einer tiefen Wirtschaftskrise steckt, haben die USA strenge Sanktionen auferlegt, um so gegen die Maduro-Regierung vorzugehen.

In Tokio sind 43 Athletinnen und Athleten aus Venezuela am Start. Klare Gold-Kandidatin ist die zweimalige Dreisprung-Weltmeisterin Yulimar Rojas, mit Spannung in der Heimat erwartet werden auch die Auftritte der Volleyballer.