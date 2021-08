Tokio (SID) - Die deutschen Vielseitigkeitspferde bei den Olympischen Spielen sind bereit für den Showdown im Springen. Alle Pferde bestanden am Montagmorgen in Tokio die letzte tierärztliche Verfassungsprüfung, den sogenannten Vet-Check. Damit gehen am Abend Julia Krajewski (Warendorf) mit Amande de B'Neville, der dreimalige Olympiasieger Michael Jung (Horb) mit Chipmunk und Ex-Weltmeisterin Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz in die Entscheidung um die Medaillen.

Zunächst steht das Springen für die Teamwertung (ab 10.00 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) an, dort liegt die deutsche Equipe nach Patzern von Jung und Auffarth im Gelände mit 17,1 Punkten Rückstand auf die Medaillenränge auf Platz sechs. Ab 13.45 Uhr MESZ fällt die Entscheidung im Einzel, auf Platz zwei liegend hat Krajewski beste Medaillenchancen. Der Rückstand auf den führenden Briten Oliver Townend beträgt nur zwei Punkte.