Berlin - Der Gesundheitszustand von Starspieler Georg Grozer bereitet den deutschen Volleyballern vor dem Halbfinale der Olympia-Qualifikation in Berlin weiter Kopfzerbrechen. "Wir müssen uns auch darauf vorbereiten, dass er im Lauf des Spiels nicht weitermachen kann. Man kann in die Wade nicht hineingucken", sagte Bundestrainer Andrea Giani am Mittwoch: "Es ist strukturell nichts kaputt. Es kann aber sein, dass beim Einschlagen die Wade wieder zumacht."

Der 35-jährige Grozer hatte nach dem Gruppenspiel gegen Belgien am Montag (3:0) über Schmerzen in der rechten Wade geklagt. Bei der 2:3-Niederlage gegen Slowenien wurde Grozer geschont.

Gewinner qualifiziert sich für Tokio

"Wir wissen nicht, wie es mit Georg wird. Er ist soweit okay. Man weiß aber nicht, wie es dann unter Wettkampfbelastung aussieht", sagte Kapitän Lukas Kampa. Als Ersatz für Grozer stünde Simon Hirsch bereit, der mit 22 Punkten deutscher Topscorer gegen Slowenien war.

Am Donnerstag tritt die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) im Halbfinale gegen Bulgarien an. Nur der Turniersieger qualifiziert sich für die Sommerspiele in Tokio.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.