Berlin (SID) - Die deutschen Volleyballer treffen bei der Olympia-Qualifikation in Berlin am Samstag im Halbfinale auf Bulgarien. Die Bulgaren sicherten sich mit dem 3:2 gegen Europameister Serbien den Sieg in der Gruppe A, die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) schloss die Gruppenphase nach dem 3:1 von Slowenien gegen Tschechien mit sieben Punkten auf dem zweiten Platz der Gruppe B ab.

Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani hatte die ersten beiden Spiele in der Max-Schmeling-Halle gewonnen, am Dienstag aber ein knappes 2:3 gegen Vize-Europameister Slowenien kassiert.