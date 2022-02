Peking (SID) - Ein bisschen "powdern", ein bisschen Trockentraining: Skirennläuferin Kira Weidle hatte ihren unverhofft freien Tag schnell sinnvoll gefüllt. Dass der zweite Testlauf für die Olympia-Abfahrt am Dienstag (11.00 Uhr OZ/4.00 Uhr MEZ) dem Schneechaos am Sonntag zum Opfer fiel, konnte die WM-Zweite sicher besser verkraften als manche Konkurrentin.

Denn Weidle bewies bereits im ersten Training, dass in der Königsdisziplin mit ihr zu rechnen sein wird. Von den Athletinnen, die am Samstag regulär im Ziel ankamen, war keine schneller als sie. Was das für den Medaillenkampf bedeutet? "Ich hoffe, dass ich da vorne mitspielen kann", sagte Weidle.

Die Chance ist groß: Olympiasiegerin Sofia Goggia (Italien) sieht es nach ihrer scheren Knieverletzung vor drei Wochen schon als "Erfolg, dass ich überhaupt hier bin". Breezy Johnson (USA), zweitbeste Abfahrerin des Winters, fehlt verletzt. Zwar ist vor allem mit Super-G-Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami (Schweiz) zu rechnen, sonst scheint das Feld aber offen.

Und die Gegebenheiten im neuerdings tief verschneiten Yanqing kommen Weidle entgegen. "Es ist wirklich ein cooler Hang, die Piste ist auch super", sagte sie nach Rang 15 im Super-G. Und der erste Abfahrtstest? "Passt schon", meinte Weidle, "da ist keine großartig auf Angriff gefahren. Da gibt es noch einiges zu verbessern, auch bei mir."

Die letzte Gelegenheit vor dem Ernstfall bietet sich im Abschlusstraining am Montag. Dann hofft auch "Speed Queen" Goggia auf den nächsten Schritt. Ihre körperliche Verfassung auf einer Skala von eins bis zehn? "Fünfeinhalb", sagte sie. Aber einfach verzichten? Nein.

Olympia bedeute ihr "alles, hier lebst du deinen Kindheitstraum. Ich wäre nirgendwo lieber als hier." Dass sie im Rennen voll angreifen kann, glaubt sie dennoch nicht. Und Weidle? "Ich bin fit", sagte sie und ergänzte grinsend: "Hundertprozentig fit."