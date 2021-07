Köln (SID) - Zwei Mal am Morgen, eine Nachtschicht: Die deutschen Basketball-Fans haben Gewissheit über die Spieltermine der Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August). Das erste Spiel in Gruppe B bestreitet das Team von Bundestrainer Henrik Rödl am 25. Juli um 6.40 Uhr deutscher Zeit gegen Italien.

Es folgt am 28. Juli um 3.00 Uhr das Duell mit Nigeria, das Gruppenfinale findet am 31. Juli um 10.20 Uhr gegen Australien statt. Der jeweils Erste und Zweite sowie die beiden besten Dritten der drei Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale.