Köln (SID) - Die Vorsitzende der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Emma Terho, ist wenige Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte die 40-Jährige auf Instagram. Terho begab sich in ein Quarantäne-Hotel und kann sich mit zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden wieder frei testen. An Sitzungen wird die Finnin vorerst digital teilnehmen.

"Auch wenn das nicht der Start ist, den ich mir vorgestellt habe, war ich froh zu sehen, dass die Protokolle, die Peking 2022 eingeführt hat, gut funktionieren", schrieb Terho auf Instagram. Kontakte zu Teilnehmern hat die zweimalige Eishockey-Bronzemedaillengewinnerin nach ihrer Ankunft in Peking nicht gehabt.

Terho ist seit 2018 Mitglied der Athletenkommission und seit vergangenem Sommer deren Vorsitzende.