Tokio (SID) - Damian Warner ist der neue König der Athleten. Nach dem verletzungsbedingten Aus von Weltmeister Niklas Kaul (Mainz) gewann der 31 Jahre alte Kanadier mit herausragenden 9018 Punkten Olympia-Gold im Zehnkampf, Silber ging an Weltrekordler Kevin Mayer (8726/Frankreich). Bronze sicherte sich der Australier Ashley Moloney (8649).

Kaul hatte zum Abschluss des ersten Wettkampftages über 400 m wegen einer Fußverletzung aufgeben müssen. "Das Ziel der Olympia-Medaille muss ich mir dann wohl noch für Paris aufsparen", sagte der 23-Jährige mit Blick auf die Spiele 2024 in Frankreich. Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) belegte Rang 14 (8126).

Wie Kaul hatte auch Carolin Schäfer im Siebenkampf lange auf eine Medaille gehofft, zu Beginn des zweiten Tages nach schwachen 5,78 m platzte allerdings der Traum der ehemaligen Vizeweltmeisterin. Am Ende wurde die Frankfurterin mit 6419 Punkten Siebte. Gold ging wie in Rio vor fünf Jahren an Nafissatou Thiam (6791 Punkte/Belgien) vor den beiden Niederländerinnen Anouk Vetter (6689) und Emma Oosterwegel (6590).

Warner verbesserte den bisherigen olympischen Rekord von Roman Sebrle und Ashton Eaton um 125 Punkte. Er ist nach Mayer, Eaton und Sebrle zudem der erst vierte Zehnkämpfer der Geschichte, der die magische 9000-Punkte-Marke geknackt hat.