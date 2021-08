Tokio (SID) - Timo Barthel (Halle/Saale) hat bei den Olympischen Spielen in Tokio das Turm-Halbfinale der Wasserspringer erreicht, Jaden Eikermann (Aachen) schied dagegen im Vorkampf aus. Der EM-Vierte Barthel erhielt für seine sechs Sprünge 395,70 Punkte und landete auf Platz 13. Der erst 16-jährige Eikermann, jüngster Olympiastarter des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV), belegte mit 330,75 Zählern den 21. Rang.

Ihrer Favoritenrolle im letzten Wettbewerb der Wasserspringer im Tokyo Aquatics Centre wurden die Chinesen Yang Yian (546,90) und Cao Yuan (529,30) an der Spitze des Feldes gerecht. Die Teilnehmer am Finale am Samstag (8.00 Uhr MESZ) werden am Morgen (3.00 Uhr MESZ) ermittelt.