Algier (SID) - London-Olympiasieger Taoufik Makhloufi (Algerien) hat seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Japan aufgrund einer Knieverletzung absagen müssen. Das sagte der 33-Jährige der Nachrichtenagentur APS am Montag.

Makhloufi, der 2016 in Rio de Janeiro über 800 und 1500 m Silber gewonnen hatte, gehörte für Tokio zum erweiterten Favoritenkreis. "Ich fühle mich gezwungen, auf meinen Körper zu hören. Das Knie hat schon meine Vorbereitung durcheinander gebracht, genauso wie die Corona-Infektion, die ich mir letztes Jahr eingefangen habe", sagte Algeriens erfolgreichster Olympionike.