Köln (SID) - Der Startschuss in Tokio rückt immer näher, doch bis zur Eröffnungsfeier der 32. Olympischen Sommerspiele am Freitag warten auf Thomas Bach noch arbeitsreiche Tage. Am Dienstag und Mittwoch findet im Okura Hotel die 138. Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) statt.

Am Dienstag geht es vor allem um den Status quo, etwa die Finanzlage oder die Bereiche Anti-Doping und Governance. Am Mittwoch werden zahlreiche Weichen für die Zukunft gestellt mit dem Höhepunkt der Vergabe der 35. Sommerspiele im Jahr 2032.

Nach der eindeutigen Empfehlung der sogenannten Future Host Commission war das IOC mit der australischen Stadt Brisbane in einen "zielgerichteten Dialog" eingetreten. Die IOC-Mitglieder stimmen in Tokio ab, alles andere als ein eindeutiges Votum für die Millionenstadt im Bundesstaat Queensland wäre eine gewaltige Überraschung - und ein schwerer Schlag für IOC-Präsident Bach, der mit der Neuregelung der Vergabe "weniger Verlierer" als bei den Kampfabstimmungen der Vergangenheit produzieren wollte. Australien war bislang 1956 (Melbourne) und 2000 (Sydney) Ausrichter der Sommerspiele.

Auch Deutschland war interessiert an der Olympia-Ausrichtung in elf Jahren, die Initiative Rhein Ruhr City blieb aber bis zur Entscheidung der Future Host Commission im Februar recht unkonkret, unter anderem bemängelte das IOC fehlendes Engagement des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).