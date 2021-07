Tokio (SID) - Turnkönigin Simone Biles hat nach ihrem psychischen Zusammenbruch in Tokio Rückendeckung von allerhöchster Stelle erhalten. "Simone Biles verdient Dankbarkeit und Unterstützung", twitterte Jen Psaki, die Sprecherin des Weißen Hauses in Washington: "Sie ist immer noch die Größte, und wir alle können uns glücklich schätzen, wenn wir sie in Aktion erleben."

Biles war im olympischen Teamfinale nach einem nur halbwegs geglückten Sprung ausgestiegen und hatte ihren Rückzug anschließend unter Tränen mit ihrer fragilen Psyche erklärt. "Ich musste tun, was richtig für mich ist und mich auf meine mentale Gesundheit fokussieren und nicht mein Wohlbefinden gefährden", sagte die 24-Jährige.

Gold ging nach dem Rückzug von Biles an die Riege der ROC, den in den letzten elf Jahren ungeschlagenen USA blieb nur der zweite Platz.