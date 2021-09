Köln (SID) - Greg Rutherford, Weitsprung-Olympiasieger beim Heimspiel in London 2012, hat Kurs auf Peking genommen. Der frühere Leichtathlet qualifizierte sich bei einer Ausscheidung für das britische Bob-Team und peilt die Winterspiele im Februar in China an.

"Großartige Neuigkeiten! Ich habe bei meinem Bob-Abenteuer einen massiven Meilenstein erreicht. Das Team muss sich nun über den Weltcup für die Olympischen Spiele qualifizieren", teilte der 34-Jährige bei Instagram mit.

Der Bob werde "in ein paar Monaten" starten, der Medaillentraum sei "sehr lebendig". Rutherford, der in Rio 2016 Bronze gewonnen und seine Leichtathletik-Karriere vor drei Jahren beendet hatte, könnte als erster Brite Medaillen bei Sommer- und Winterspielen holen.