Tokio (SID) - Die Freiwasserschwimmer um Weltmeister Florian Wellbrock hatten Schlimmes befürchtet, doch nach dem ersten Training in der Bucht von Tokio gaben sie Entwarnung. "Die Bedingungen sind hart, aber insgesamt war es besser als erwartet", sagte Wellbrock, der nach Bronze im Becken über 1500 m Freistil im Odaiba Marine Park seine zweite Olympia-Medaille gewinnen will.

"Das Wasser auf der Strecke ist sehr trüb. Man hat vielleicht eine Sichtweite von etwa 30 Zentimetern", berichtete der Goldkandidat im Zehn-Kilometer-Rennen am Montag: "Die Temperatur lag heute bei 28,3 Grad. Es ist abzuwarten, wie warm es sich dann tatsächlich anfühlt, wenn man sich zwei Stunden bei Maximalbelastung in der Sonne und dem warmen Wasser bewegt."

Das Team hatte nach Berichten über Bakterien im Wasser zwischenzeitlich überlegt, auf Training vor den Wettkämpfen am Mittwoch und Donnerstag (Ortszeit) zu verzichten. "Man hört jeden Tag was anderes", hatte Wellbrock am Sonntag gesagt, "mal wird von 27 Grad, mal von 30 gesprochen. Mal heißt es, die Wasserqualität ist sehr gut, dann sind auf einmal viele Bakterien im Wasser, und man riskiert Erbrechen oder Durchfall nach dem Training."

Die Befürchtungen bewahrheiteten sich nicht. "Die Wasserqualität ist sogar besser als der Standard", berichtete die WM-Dritte Leonie Beck, auch wenn die Sicht schlecht sei, "wenn man direkt hinter jemandem schwimmt, sieht man gerade noch die Luftblasen des Beinschlags, aber ansonsten ist die vorweg Schwimmende schnell mal weg".

Im Frauenrennen am Mittwoch (Dienstag 23.30 Uhr MESZ) geht neben der Würzburgerin Beck, die bei der WM 2019 über fünf Kilometer Bronze gewann, auch die Magdeburgerin Finnia Wunram, WM-Zweite über 25 Kilometer, an den Start. Bei den Männern schwimmt am Donnerstag (Mittwoch 23.30 Uhr MESZ) neben Wellbrock auch dessen Magdeburger Vereinskollege Rob Muffels, WM-Dritter über die olympische Distanz und Staffel-Weltmeister.