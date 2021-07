Tokio (SID) - Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock hat bei den Olympischen Spielen in Tokio über 800 m Freistil eine Medaille knapp verpasst. In 7:42,68 Minuten schlug der 23-Jährige als Vierter an. Gold ging überraschend an den Amerikaner Robert Finke vor Weltmeister Gregorio Paltrinieri und dem Ukrainer Michailo Romantschuk.

"Der vierte Platz ist immer bitter", sagte Wellbrock am ARD-Mikrofon: "Es ist ärgerlich, an sich habe ich ein souveränes Rennen gemacht. Mehr war heute nicht drin." Hinten raus habe es "einfach nicht gereicht".

Seinen deutschen Rekord aus dem Vorlauf verfehlte Wellbrock um fast eine Sekunde. Seine Verlobte Sarah Köhler hatte am Mittwoch Bronze über 1500 m gewonnen. Die Vize-Weltmeisterin startet am Donnerstagabend (Ortszeit) bereits wieder im Vorlauf über 800 m. Wellbrock hat noch zwei Medaillenchancen über 1500 m und im Freiwasser über zehn Kilometer.