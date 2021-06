Köln (SID) - Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis hat erstmals in dieser Freiluftsaison die Sechs-Meter-Marke geknackt und seine Favoritenrolle mit Blick auf die Olympischen Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) unterstrichen. Der Schwede gewann das Meeting in Hengelo/Niederlande am Sonntag mit einer Höhe von 6,10 m - Weltjahresbestleistung unter freiem Himmel.

Anschließend ließ der 21-Jährige die Weltrekordhöhe 6,19 m auflegen, scheiterte aber bei allen drei Versuchen. Seine Bestmarke steht bei 6,18. In diesem Sommer hatte Duplantis bislang 5,90 als Topleistung stehen. In der Halle hatte er 6,10 gemeistert.