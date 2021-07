Tokio (SID) - Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht in den Olympischen Spielen von Tokio ein Zeichen der Hoffnung im Kampf gegen Corona. "Olympische Spiele haben schon im Schatten von Kriegen und Wirtschaftskrisen stattgefunden, aber noch nie im Schatten einer Pandemie. Covid hat die Spiele verschoben, aber nicht besiegt", sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch bei der 138. Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

Tedros betonte, dass die Organisatoren "ihr Bestes" gegeben hätten, um Infektionen zu verhindern. "Es gibt im Leben kein 'Null-Risiko'. Es gibt nur mehr Risiko oder weniger Risiko", sagte er. Das Ziel müsse es sein, "sicherzustellen, dass jeder Fall identifiziert, isoliert und so schnell wie möglich behandelt wird, um die Infektionskette zu unterbrechen."

Bis Mittwochmorgen (Ortszeit) lag die Zahl der positiven Tests im Zusammenhang mit den Spielen bei 71, fünf davon im Olympischen Dorf. "Ich schätze die Pläne und Opfer der Organisatoren, diese Spiele so sicher wie möglich zu machen. Die WHO ist glücklich, einen Teil beigetragen zu haben. In den kommenden zwei Wochen stehen diese Pläne und Maßnahmen auf dem Prüfstand. Ich hoffe sehr, dass sie erfolgreich sind", sagte der WHO-Generaldirektor.

Tedros nutzte die Bühne, um die reichen Länder der Welt dafür zu kritisieren, den Impfstoff nicht gerecht auf der Welt zu verteilen. "Die Vakzine sind in der Hand weniger Glücklicher. Aber die Bedrohung ist nirgendwo vorbei, bevor sie überall vorbei ist", sagte der Äthiopier: "Es liegt in unseren Händen. Wir haben die Werkzeuge, um die Pandemie zu beenden."

Genau diese Botschaft könne von Olympia ausgehen. "Olympia ist auch eine Feier der Hoffnung. Die Feier mag kleiner ausfallen, aber die Botschaft ist wichtig. Mögen diese Spiele der Moment sein, der die Welt vereint und die Botschaft von Tokio um die Welt schickt", sagte Tedros.