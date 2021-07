Tokio (SID) - Die deutschen Hockey-Teams gehören auch bei den Olympischen Spielen in Tokio zu den Medaillenanwärtern und wollen nach zweimal Bronze in Rio erneut zuschlagen. "Wir wollen eine Medaille", gab Nationalspieler Timur Oruz die Marschroute vor. Die Männer um Bundestrainer Kais al Saadi hatten zuletzt viermal in Serie eine Olympia-Medaille geholt, darunter Gold in Peking 2008 und London 2012.

"Die Jungs sind halbwegs akklimatisiert. Wir sind so bereit, wie man bereit sein kann", versicherte al Saadi im SID-Gespräch vor dem Eröffnungsspiel am Samstag (12.00 Uhr/MESZ) gegen den krassen Außenseiter Kanada. Der Coach traut seiner Mannschaft Edelmetall zu, "seit der EM ist die Überzeugung da, wichtige Spiele gegen starke Mannschaften zu gewinnen".

Bei den Europameisterschaften Anfang Juni hatten sich die "Honamas" erst im Finale den Niederlanden im Penaltyschießen geschlagen geben müssen. Es werde "ein gutes Gerangel", sieben bis acht Mannschaften hätten eine Medaille zum Ziel, diese "werden nicht alleine das Podium freimachen", betonte al Saadi, der im November 2019 das Amt übernommen hatte.

Unter al Saadi fanden die Männer wieder annähernd zu alter Stärke zurück, auch die Frauen um den belgischen Trainer Xavier Reckinger dürfen von einer Medaille träumen. "Es ist einfach eine geile Truppe, die ich habe", sagte Reckinger dem SID: "Es ist ganz viel möglich. Wir können alle schlagen, und wir müssen uns von Spiel zu Spiel steigern."

Absoluter Topfavorit bei den Frauen ist Welt- und Europameister Niederlande, der sich im EM-Finale gegen die "Danas" knapp durchgesetzt hatte. "Es ist alles sehr eng, da wird es auf Details ankommen", erklärte Reckinger.

Im Auftaktspiel am Sonntag (02.30 Uhr/MESZ) treffen die deutschen Frauen auf Olympiasieger Großbritannien, der nach dem Triumph in Rio allerdings einen Umbruch vollzogen hat. "Niederlande, Großbritannien und wir werden um die Top Drei der Gruppe kämpfen. Auf wen wir im Viertelfinale treffen, ist relativ egal", sagte der Trainer, da das Niveau der anderen Gruppe ausgeglichen sei.