Köln - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ist am Montag in Lausanne vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) mit dem Olympischen Orden ausgezeichnet worden. Der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach überreichte die Auszeichnung im Rahmen einer Zeremonie im Olympic House.

"Ihr Engagement für den Sport zieht sich wie ein roter Faden durch ihre beeindruckende Vita. Dieses Engagement spiegelt ihre tiefe Überzeugung von der einenden Kraft des Sports wider, die alle Menschen ohne jede Diskriminierung zusammen bringt", sagte Bach in seiner Laudatio: "Mit ihrer Werteorientierung, ihrer Intellektualität und ihrer Weitsicht haben sie auch einen wesentlichen Anteil an der Wiedervereinigung Deutschlands und der europäischen Friedensordnung. Selbst in diesen historischen und hektischen Zeiten haben sie den Sport nicht aus den Augen verloren."

Schäuble: "Ehrung bedeutet mir viel"

Schäuble, der als Bundesminister des Innern von 1989 bis 1991 und von 2005 bis 2009 auch für den deutschen Sport zuständig war, sagte: "Die Ehrung bedeutet mir viel. Denn der olympische Gedanke kann uns auch außerhalb der Stadien und Arenen leiten. Der friedliche Wettkampf nach allgemein akzeptierten Regeln, das Prinzip der Fairness, der Leistungsgedanke und die Disziplin des Einzelnen im Verbund mit einer Mannschaft oder für die eigene Nation - das sind Motive, die weit über den Sport hinaus Erfolg versprechen."

Der Olympische Orden ist die höchste Auszeichnung des IOC für Einzelpersonen und wird an Menschen verliehen, die sich um die olympischen Werte besonders verdient gemacht haben. Bei der Feierstunde in Lausanne waren neben Schäuble unter anderem DOSB-Präsident Alfons Hörmann und Radsport-Olympiasiegerin Kristina Vogel zu Gast.

