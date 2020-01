Köln - Bei den Olympischen Jugendspielen 2022 in Dakar werden die Kampfsportart "Wushu" sowie die Baseball-Variante "Baseball5" in das Programm aufgenommen. Der Vorstand des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) stimmte einer entsprechenden Anfrage der Organisatoren zu.

Auch der Zeitraum der Spiele in der senegalesischen Hauptstadt wurde terminiert, die vierte Auflage der Sommerspiele für die 14 bis 18 Jahre alten Sportler findet demnach zwischen dem 22. Oktober und 9. November 2022 statt.

Am Freitag starten in Lausanne/Schweiz die ebenfalls alle vier Jahre ausgetragenen Olympischen Jugend-Winterspiele (bis 22. Januar). Insgesamt wetteifern je 940 Sportlerinnen und Sportler um Medaillen, der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat ein Team von 52 jungen Frauen und 38 Männern im Alter von 15 bis 18 Jahren in die Schweiz geschickt.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart.Erhältlich im App-Store für Apple und Android.