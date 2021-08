Tokio (SID) - Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul ist bei den Olympischen Spielen in Tokio solide gestartet. Über 100 m kam der 23 Jahre alte Mainzer am frühen Mittwochmorgen in 11,22 Sekunden bis auf fünf Hundertstel an seine Bestleistung heran und war schneller als bei seinem Gold-Wettkampf bei der WM 2019 in Doha (11,27).

Kaul ist nach der ersten Disziplin 21., allerdings liegen seine Stärken nicht im Sprint, seine beste Disziplinen kommen am zweiten Tag. Hinter seinen Möglichkeiten zurück blieb der frühere WM-Dritte Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied), der in 11,09 Sekunden deutlich über seiner Karriere-Bestleistung (110,62) und auch über seinem Saisonbestwert lag. Für Kazmirek bedeutete dies zunächst Platz 19.

Mit einem Ausrufezeichen eröffnete Damian Warner (Kanada) den Kampf um Gold. Der Olympiadritte von Rio egalisierte in 10,12 Sekunden den von ihm gehaltenen Zehnkampf-"Weltrekord" über 100 m. Kevin Mayer (Frankreich), mit 9026 Punkten Weltrekordler im Zehnkampf, kam mit soliden 10,68 auf Platz neun.