Köln (SID) - "Omedeto" statt "herzlichen Glückwunsch": Rund drei Prozent der deutschen Olympia-Teilnehmer haben während der Wettkämpfe vom 23. Juli bis 8. August in Tokio Geburtstag. Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler, die zweimalige 3000-m-Hürden-Europameisterin Gesa Felicitas Krause und 13 andere Sportler aus dem "Team D" werden ihren Ehrentag angesichts der Corona-Vorschriften im Olympischen Dorf wohl lediglich im kleinsten Kreis feiern können.

Fechter Benjamin Kleibrink, 2008 in Peking Florett-Olympiasieger, wird am 30. Juli 36 Jahre alt, Tina Punzel, amtierende Doppel-Europameisterin im Wasserspringen, wird am 1. August 26.

Das erste deutsche "Tokio-Geburtstagskind" ist Zeidler, der einen Tag nach der Eröffnungsfeier am Samstag, 24. Juli, 25 wird. Fußballer Jordan Torunarigha ist mit seinem 24. Geburtstag am 7. August Letzter der Reihe, Hammerwerferin Samantha Borutta (Leverkusen) wird am gleichen Tag 21.

Die deutschen Olympia-Geburtstagskinder im Überblick (nach Datum sortiert):

24. Juli: Oliver Zeidler (Rudern/Ingolstadt/wird 25 Jahre alt), 25. Juli: Amos Bartelsmeyer (1500 m/Frankfurt/27), 28. Juli: Ragnar Ache (Fußball/Eintracht Frankfurt/23), 30. Juli: Benjamin Kleibrink (Fechten/Düsseldorf/36), 31. Juli: Hanna Granitzki (Hockey/Club an der Alster/23), 1. August: Eric Friese (Schwimmen/Potsdam/22), Tina Punzel (Wasserspringen/Dresden/26), 3. August: Malte Jakschik (Rudern/Castrop-Rauxel/28), Gesa Felicitas Krause (3000 m Hindernis/Trier), Tom Liebscher (Kanu/Dresden/28), Anna Schell (Ringen/Unterföhring/28), 5. August: Hans Gruhne (Rudern/Potsdam/33), Daniel Jasinski (Diskuswurf/Wattenscheid/32), 7. August: Samantha Borutta (Hammerwurf/Leverkusen/21), Jordan Torunarigha (Fußball/Hertha BSC/24).