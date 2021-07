Köln (SID) - Auf dem Weg zum angepeilten Olympia-Gold in Tokio macht es Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler wie einst Basketball-Superstar Michael "Air" Jordan. "Er hat sich ja phasenweise motiviert, indem er Feindbilder aufgebaut hat. Nach dem Motto: Du willst MVP werden? Vergiss es!", sagte der Ingolstädter im Interview mit Spox, "und so ticke ich auch. Ich stelle mir auch meine Gegner vor und denke mir: Du willst mich schlagen? Vergiss es! Ich zeige dir, wer hier der Stärkste ist. Diese Triggerpunkte sind ganz wichtig für mich."

Dass er Gold holen will, machte Zeidler erneut deutlich. "Mein Ziel ist klar: Olympiasieger zu werden", sagte der 24-Jährige, sobald er in Tokio an der Regattastrecke ankomme, wolle er "mit jeder Zelle meines Körpers ausstrahlen, dass hier niemand anderes Gold holt. Dass es für die anderen nur um Rang zwei bis sechs geht. Das wird mein Mindset sein."

Gerne hätte sich Zeidler in Tokio bei seinem ersten Olympiastart eine andere Atmosphäre als Geister-Spiele ohne Publikum gewünscht. "Ich hätte gerne die Familie dabei zum Beispiel", sagte der Einer-Dominator, "aber trotz der widrigen Umstände wird sich für mich mein olympischer Traum erfüllen. Trotz der Umstände kriege ich gerade Gänsehaut, wenn ich daran denke."

Er wisse, dass keine Party möglich sein werde. Das würde er gerne später nachholen - bei Olympia 2024 in Paris. "Das Gute an meiner Situation ist, dass ich in drei Jahren ja auch noch dabei sein kann und dort das Flair hoffentlich erleben werde. Das macht es für mich auch einfacher, mich in diesem speziellen Fall nur auf meine Rennen zu fokussieren."