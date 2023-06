Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen ein Zeichen zur Stärkung von Sportvereinen setzen. Am 14. Juni ruft der DOSB im Rahmen des ersten bundesweiten Trikottages sportbegeisterte Menschen dazu auf, "einen Tag lang das Trikot oder Sportoutfit ihres Heimatvereins zu tragen", heißt es in einer Mitteilung.

Durch die Aktion sollen "die 87.000 Sportvereine für 24 Stunden voll und ganz in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt werden", heißt es weiter. DOSB-Präsident Thomas Weikert beschrieb das Projekt als "hervorragenden Anlass, um den Sportvereinen in Deutschland Dank auszusprechen" für das, was sie täglich für die Gesellschaft leisten würden. Der 61-Jährige selbst will an dem Tag das Trikot seines Tischtennis-Heimatvereins TTC Elz tragen.

Der Trikottag ist Teil des sogenannten "ReStart-Programms", mit dem der DOSB und das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) eine Stärkung der Sportvereine nach den pandemiebedingten Schäden erreichen wollen.