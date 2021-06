Tokio (SID) - Im Gastgeberland Japan steigt offenbar die Zustimmung für die Austragung der Olympischen Sommerspiele (23. Juli bis 8. August). Laut der jüngsten Umfrage der Tageszeitung Yomiuri Shimbun befürworteten 50 Prozent das Großevent in diesem Sommer, 48 Prozent votierten für eine Absage. Eine separate Umfrage von Japan News Network am Montag ergab, dass 44 Prozent der Befragten dafür sind, die Spiele in diesem Sommer stattfinden zu lassen. Weitere 31 Prozent sprachen sich für eine Absage aus.

Anfang Mai waren bei einer Befragung von Yomiuri Shimbun noch 59 Prozent für eine Absage oder eine neuerliche Verschiebung. 39 Prozent hatten ihren Wunsch geäußert, die Spiele wie geplant stattfinden zu lassen.

Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in Japan haben sich zuletzt stabilisiert und sinken allmählich, allerdings gilt unter anderem in Tokio weiterhin der Notstand. Vollständig geimpft sind bislang nur knapp vier Prozent der Japaner.

Die aktuelle Umfrage von Yomiuri Shimbun zeigte auch, dass die Zustimmung zu Premierminister Yoshihide Suga von 43 auf 37 Prozent gesunken ist, es ist der niedrigste Wert seit seinem Amtsantritt im vergangenen September. Die Ablehnung der Regierung stieg seit Mai von 46 auf 50 Prozent.

Die Olympia-Organisatoren werden noch im Juni eine Entscheidung darüber treffen, wie viele Zuschauer zu den Spielen zugelassen werden. Fans aus Übersee wurden bereits ausgeschlossen. Die Yomiuri-Telefonumfrage, die vom 4. bis 6. Juni durchgeführt wurde, ergab, dass 26 Prozent der 1070 Befragten wollen, dass die Spiele ohne Zuschauer stattfinden, während 24 Prozent eine begrenzte Anzahl von einheimischen Fans zulassen wollen.