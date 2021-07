Tokio (SID) - Zwei Zentimeter fehlten: Neele Eckhardt-Noack (Göttingen) hat das Olympia-Finale im Dreisprung (Sonntag, 13.15 Uhr MESZ) denkbar knapp verpasst. Die deutsche Meisterin landete mit 14,20 m in der Qualifikation auf Rang 14. Eine Weite von 14,22 m hätte der Hallen-EM-Dritten zum Weiterkommen gereicht. Anfang Juni war die Sportsoldatin in Braunschweig 14,26 m gesprungen. Mit der ehemaligen Hallen-Vizeweltmeisterin Kristin Gierisch (13,02/Leverkusen) scheiterte auch die zweite deutsche Springerin in der Qualifikation.