Tokio (SID) - Einen Tag nach der Eröffnung der Paralympics hat Japan den Notstand auf acht weitere Präfekturen ausgeweitet. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelten nun in 21 von 47 Präfekturen härtere Regeln, weiterhin auch in der Hauptstadt Tokio.

Durch die Ausbreitung der Delta-Variante gab es in Japan in den vergangenen Tagen immer neue Rekordzahlen. Die Lage in den Krankenhäusern gilt als äußerst angespannt. Man werde "alle Maßnahmen ergreifen", hatte auch OK-Präsidentin Hashimoto Seiko bei der Eröffnungsfeier am Dienstag betont, "um sichere Spiele zu ermöglichen".