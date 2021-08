Tokio (SID) - Die zweimalige Weltmeisterin Verena Schott hat dem deutschen Schwimm-Team bei den Paralympics in Tokio die erste Final-Teilnahme beschert. Die 32-Jährige vom BPRSV Cottbus blieb im Vorlauf über 200 m Lagen in 3:04,37 Minuten nur gute eine Sekunde über ihrer Bestleistung und qualifizierte sich in der Startklasse SM 6 als Viertschnellste souverän für den Endlauf.

Ihre Medaillenchancen im Finale am Morgen deutscher Zeit (10.31 Uhr) sind allerdings dennoch eher gering, auf das Toptrio fehlten in der Ausscheidung mehrere Sekunden. Schott gehört vor allem über ihre Paradestrecke 100 m Brust am Samstag zu den Topfavoritinnen. Bei ihrem ersten Start über 50 m Freistil hatte sie am Mittwoch erwartungsgemäß den Endlauf verpasst.