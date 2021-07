München (SID) - Angeführt von Weitsprung-Weltrekordler Markus Rehm gehen 134 Athletinnen und Athleten aus 18 Sportarten bei den Paralympics in Tokio für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) auf Medaillenjagd. Das Team D Paralympics mit 43 Neulingen wurde am Montag für die Spiele in Japan vom 24. August bis 5. September nominiert.

"Wir hoffen, dass diese Spiele wieder neues Feuer entfachen für die paralympische Bewegung. Es hat sich unheimlich viel entwickelt, aber wir kämpfen immer noch um Aufmerksamkeit. Wir brennen auf die Spiele", sagte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher. Eine Medaillenvorgabe gibt es laut Karl Quade, DBS-Vizepräsident und Chef de Mission, nicht.

Bei den Paralympics in Rio de Janeiro hatte das deutsche Team noch 148 Athletinnen und Athleten umfasst. Die Hauptgründe für eine kleinere Mannschaft seien "die internationale Konkurrenz" sowie wegen Corona "schwierige Qualifikations- und Trainingsbedingungen", sagte Quade.

Mit 27 Starterinnen und Startern stellen die Para-Leichtathleten gefolgt von den Radsportlern (14) und Schwimmern (11) die größte Gruppe von Team D. Im Basketball (Frauen und Männer), Goalball (Männer) und Sitzvolleyball (Männer) haben sich vier Teams für Tokio qualifiziert. Erstmals ist Deutschland zudem im Para-Boccia vertreten. Der Abflug eines Großteils der Delegation ist für den 19. August von Frankfurt geplant.

Im Mittelpunkt von Team D, das am 19. August von Frankfurt abfliegt, steht Markus Rehm. Der 32-Jährige hofft nach wie vor auch auf seine Teilnahme an den Olympischen Spielen (23. Juli bis 8. August). Beucher bestätigte am Montag, dass Rehm deshalb nun sogar vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS gezogen ist.

Insgesamt rechnet das Internationale Paralympische Komitee (IPC) in Tokio mit 4000 bis 5000 Athletinnen und Athleten aus rund 160 Ländern. Diese kämpfen in 22 Sportarten um 539 Medaillen. Dabei sind die Sportarten Badminton und Taekwondo erstmals im Paralympics-Programm.