Para-Weitspringer Markus Rehm peilt nach seiner neuerlichen Bestmarke den 32 Jahre alten Weltrekord der olympischen Athleten von Mike Powell an. "Klar wird man immer wieder drauf angesprochen, umso weiter man springt", sagte der 34-Jährige dem SID: "Irgendwann kommt man ins Denken, ob es wirklich machbar ist. Wenn man jetzt nicht langsam anfängt zu träumen, wäre man kein Leistungssportler. Man fängt schon an, sich Gedanken zu machen."

Er habe diese magische Marke von 8,95 Meter jahrelang "immer" von sich gewiesen, führte der Prothesenspringer aus. Doch Ende Juni hatte Rehm seinen Para-Weltrekord der Startklasse T64 in Barcelona auf 8,72 Meter verbessert, in der Historie sprangen lediglich acht Athleten ohne Behinderung weiter. "Da fängt man an zu träumen", betonte der Leverkusener. Zumal er mit seiner jüngsten Bestmarke in Barcelona ausgerechnet Powell den Stadionrekord abnahm.

"Darüber hatten wir vorher Witze gemacht, dass ich den von der Legende abstauben könnte", sagte Rehm schmunzelnd: "Und dann habe ich es im letzten Sprung wirklich geschafft. Das war schon krass und echt ziemlich cool." Doch zum 1991 in Tokio aufgestellten Weltrekord sei es "immer noch weit. 23 Zentimeter sind in unserem Sport ganz schön viel".

In der kommenden Woche will sich der einseitig amputierte Weitspringer bei der Para-Leichtathletik-WM in Paris mit seinem sechsten Gold weiter annähern.