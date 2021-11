Köln (SID) - Das Programm der Paralympics wird für Paris 2024 auf Rekordzahlen ausgeweitet. 4400 Athletinnen und Athleten nehmen an 549 Medaillenentscheidungen in 22 Sportarten teil, das gab das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Freitag bekannt. In Tokio hatte es zuletzt 539 Wettbewerbe gegeben.

Bei den Frauen steigt die Anzahl der Medaillenevents von 227 auf 235. Es soll in Frankreich mindestens 1859 Teilnehmerinnen geben, das wären 77 mehr als in Tokio 2020. Es sind 339 gender-neutrale Startplätze vorgesehen.

"Die Zahl der Frauen in weniger als 25 Jahren fast zu verdoppeln, ist ein schneller Fortschritt", sagte IPC-Präsident Andrew Parsons, "aber die Tatsache, dass wir noch keine Geschlechterparität haben, unterstreicht, dass noch viel zu tun ist."

Auch bei den Boccia-Wettbewerben für Schwerbehinderte (AHSN: athletes with high support needs) wurde aufgestockt. Statt sieben (Tokio) soll es in Paris elf Entscheidungen geben. Auch im Para-Judo und Para-Rudern werden mehr Medaillen verteilt.

In allen fünf Teamsportarten (Rollstuhlbasketball, Blindenfußball, Goalball, Rollstuhlrugby, Sitzvolleyball) werden künftig je acht Teams an den Start gehen.