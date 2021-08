Tokio (SID) - DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher geht mit großen Hoffnungen in die Paralympischen Spiele in Tokio. "Wir fahren nicht auf Platz hierhin, sondern fahren in vielen Bereichen auf Sieg", sagte der Chef des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS): "Wir bringen unheimlich gute Vorleistungen mit. Ich sehe keinen in der Welt, der weiter als Markus Rehm springt oder schneller als Johannes Floors läuft."

Und dies seien nur zwei Beispiele von vielen, führte Beucher weiter aus: "Auch unsere Radsportler werden ein gewichtiges Wörtchen bei der Medaillenvergabe mitreden. Wir gehen mit sehr vielen Eisen im Feuer in die Wettkämpfe." Ab Mittwoch stehen in Japan 539 Entscheidungen in 22 Sportarten an. Die Coronamaßnahmen der Organisatoren funktionieren, findet der 75-Jährige.

"Die Organisation fluppt, allerdings auch überbürokratisiert. Man braucht nicht denken, schnell eine Entscheidung zu bekommen. Alles wird dreimal durchgekaut und wieder zurückgeschoben. Das ist schon eine kleine Erschwernis. Aber das sind alles Petitessen im Verhältnis dazu, dass wir wissen, dass die Paralympics stattfinden können", sagte Beucher.