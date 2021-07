Paralympics

Frankfurt am Main (SID) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) anlässlich seines anstehenden 70. Geburtstages Glückwünsche geschickt. "Der schönste Erfolg ist manchmal, wenn etwas selbstverständlich wird, so wie der Para Sport", sagte die CDU-Politikerin: "Auf das in 70 Jahren gemeinsam Erreichte können Verband, die sportlich Aktiven und ihre Unterstützer sehr stolz sein. Gemeinsam mit den Landes- und Fachverbänden macht der DBS überall im Land Inklusion durch Sport erlebbar."

Am Sonntag feiert der Verband sein rundes Jubiläum. Der Deutsche Behindertensportverband ging am 5. Juli 1975 als solches aus der am 4. Juli 1946 in Bad Godesberg gegründeten "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Versehrtensport" hervor. Der DBS entwickelte sich seitdem zum größten gemeinwohlorientierten Verband in Deutschland für den Sport von Menschen mit Behinderung und für den Rehabilitationssport.

"Der paralympische Leistungssport hat eine Gleichrangigkeit zum olympischen Sport erreicht, das war 1960 noch eine Vision", sagte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher: "Sehr viele Menschen haben mitgewirkt, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. In den 70 Jahren Deutscher Behindertensportverband ist es all diesen Menschen gelungen, den Respekt unserer Gesellschaft vor der sportlichen Leistung wie auch der Lebensleistung unserer Athlet*innen zu gewinnen."

Auch von Seiten des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) wird das Engagement des DBS sehr geschätzt. "Wir sind sehr eng mit dem DBS verbunden", sagte IPC-Präsident Andrew Parsons: "Deutschland ist eine der Top-Nationen im paralympischen Sport, ein Vorbild, aber nicht nur, wenn es um Medaillen geht, sondern insbesondere dann, wenn es um die Inklusion von Menschen mit Behinderung in den Sport geht."

Anlässlich des Jubiläums führt der DBS eine besondere Aktion durch. Die sieben Meilensteine auf dem Weg vom Versehrtensport hin zum DBS wurden durch sieben Podcasts dokumentiert und sollen nun im Monatsrhythmus ausgestrahlt werden.