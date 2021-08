Tokio (SID) - Die deutschen Reiterinnen haben bei den Paralympics in Tokio im Team-Wettbewerb den siebten Rang belegt. Heidemarie Dresing, Regine Mispelkamp und Saskia Deutz kamen auf 215,036 Prozentpunkte. Gold ging an Großbritannien (229,05) vor den Niederlanden (229,249) und den USA (224,352). In der Dressur steht nun noch die Kür an.