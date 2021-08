Tokio (SID) - Steffen Zeibig hat in der Dressur seine fünfte Paralympics-Medaille deutlich verpasst. Der 44-Jährige, dem der rechte Arm, der rechte Unterschenkel und der linke Fuß fehlen, musste sich mit Feel Good in der Startklasse III mit Rang 13 begnügen. Paralympicssieger im Einzelwettbewerb wurde souverän der erst 21 Jahre alte Däne Tobias Thorning Jorgensen.

"Ich bin rundum zufrieden. Das Pferd hat top mitgespielt", sagte Zeibig in der ARD. Er hatte bei seinen bisherigen drei Paralympics-Teilnahmen 2016 in Rio Bronze in der Kür gewonnen. Dazu kamen drei Mal Silber mit der Mannschaft.

Am Donnerstag hatten Heidemarie Dresing und Regine Mispelkamp in ihren Startklassen II und V Bronze hauchdünn verfehlt. Die beiden an MS erkrankten Reiterinnen hatten jeweils den undankbaren vierten Platz belegt.

In der Dressur bei den Paralympics stehen nun noch Kür und Mannschaftswettbewerb an.