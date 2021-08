Tokio (SID) - Vier Tage nach dem Ende der Olympischen Spiele sind die ersten Flammen für die Paralympics in Tokio entzündet worden. In verschiedenen japanischen Städten fanden am Donnerstag im kleinen Rahmen sogenannte "Fackel-Kuss"-Zeremonien statt, zur Eröffnungsfeier am 24. August sollen die Flammen dann in Japans Hauptstadt zusammengeführt werden. Der traditionelle, öffentliche Fackellauf war wegen des derzeit geltenden Notstands abgesagt worden.

"Wir hatten geplant, den paralympischen Fackellauf mit etwa 700 Fackelträgern in Tokio abzuhalten", sagte Koichi Osakabe, Beamter der Stadtverwaltung von Tokio: "Aber wegen des Ausnahmezustands haben wir beschlossen, den Staffellauf nicht auf öffentlichen Straßen durchzuführen."

Ob bei den Paralympischen Spielen anders als bei Olympia Zuschauer zugelassen werden, ist derweil weiter unklar. Eine Entscheidung darüber soll laut japanischen Medien Anfang kommender Woche fallen. In Tokio gibt es in Sachen Coronafälle derzeit fast täglich neue Rekordwerte.