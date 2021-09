Tokio (SID) - Prothesensprinter Johannes Floors hat sich in Tokio seinen Traum vom Paralympics-Sieg erfüllt. Der 26-Jährige holte sich auf seiner Paradestrecke 400 m in 45,85 Sekunden sein erstes Einzelgold und schnappte sich damit nach Bronze über 100 m seine zweite Medaille in Japan.

Der Leverkusener kam in der Startklasse T62 mit einem Vorsprung von über zwei Sekunden ins Ziel und verpasste die schnellste je auf Prothesen gelaufene Zeit auf der Stadionrunde von Blade Runner Oskar Pistorius nur um 78 Hundertstel. Floors hatte bereits 2016 in Rio mit der Prothesenstaffel über 4x100 m Gold geholt.

Erneut knapp an ihrem ersten Paralympics-Sieg vorbei schrammte Irmgard Bensusan. Die 30-Jährige wurde über die 100 m wie schon über die doppelte Distanz in der Startklasse T64 Zweite hinter Marlene van Gansewinkel. Mit einer Zeit von 12,89 Sekunden war die Leverkusenerin elf Hundertstel langsamer als die siegreiche Niederländerin. Für Bensusan war es die insgesamt fünfte Silbermedaille, schon in Rio war sie dreimal Zweite.